مباراة مانشستر سيتي ضد دورتموند.. شاهد كل ما فعله رياض محرز (فيديو)

شارك النجم الجزائري رياض محرز في أول مباراة مع مانشستر سيتي، وذلك في مباراة ودية ضد بروسيا دورتموند الألماني، في إطار منافسات الكأس الدولية للأبطال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر مانشستر سيتي بنتيجة 0/1 أمام بروسيا دورتموند، وسجل ماريو غوتزه الهدف الوحيد في الدقيقة 28، من ركلة جزاء.

وأصبح رياض محرز أغلى لاعب عربي وأفريقي؛ بعدما انتقل من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وقدّم محرز (27 عامًا) مستوى جيدًا في 73 دقيقة مع مانشستر سيتي، وسدد كرة من ركلة ثابتة لكنها اصطدمت في العارضة.

كان محرز عنصرًا أساسيًا في تشكيلة ليستر سيتي عندما فاز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015/2016.

وانتقل محرز البالغ من العمر 27 عامًا إلى ليستر سيتي العام 2014، فسجل للفريق 48 هدفًا وصنع 38 في 179 مباراة.