بيكهام الجديد على رادار ريال مدريد لينافس كارفاخال

يتوقع توتنهام هوتسبير الإنجليزي سلسلة من العروض لمدافعه كيران تريبيير بعد تألقه في كأس العالم الأخيرة أبرزها من ريال مدريد.

وقالت مصادر قريبة من اللاعب إنه يحظى باهتمام بطل دوري أبطال أوروبا بعد تألقه مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، وتسجيله هدفًا رائعًا في نصف النهائي أمام كرواتيا من ركلة حرة على طريقة ديفيد بيكهام.

وقال اللاعب عن تشبيهه بنجم مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق: “اعتدت مشاهدة (ديفيد) بيكهام و(آندريا) بيرلو وأمثالهم على مدار مسيرتهم. بيكهام كان دائمًا هو من أتطلع إليه. أسلوبه وتمريراته العرضية من الحركة أو الركلات الثابتة. هو أحد اللاعبين الذين تابعتهم في تمرير الكرة بالتأكيد”.

وبات تريبيير (27 عامًا) الذي انتقل إلى توتنهام من بيرنلي مقابل 3.5 مليون جنيه إسترليني العام 2015 أحد أبرز اللاعبين المطلوبين في أكبر أندية إنجلترا وأوروبا بعد أدائه اللافت في المونديال.

وارتفعت القيمة السوقية للظهير الأيمن إلى نحو 50 مليون إسترليني وهو رقم قياسي للاعب إنجليزي، لكن بالطبع توتنهام سيقاوم بشدة أي عرض يتلقاه اللاعب خاصة بعد توقيعه عقدًا لمدة 5 سنوات مع النادي اللندني الصيف الماضي.

وتعاقد ريال مدريد بالفعل مع الظهير الأيمن لريال سوسيداد ألفارو أورديزولا ليكون بديلًا للدولي الإسباني داني كارفاخال.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن 50 مليون إسترليني مبلغ ضخم لن يوافق عليه ريال مدريد؛ خاصة وأنه بحاجة لمال وفير لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

لكن العلاقة الجيدة بين ريال مدريد وتوتنهام، خاصة بعد انضمام غاريث بيل ولوكا مودريتش من توتنهام للنادي الملكي قد تحسم الصفقة بأقل من ذلك.