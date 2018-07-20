برشلونة يطارد البرازيلي ويليان بتقديم عرض ثالث إلى تشيلسي

كشفت تقارير صحفية عن تقدم نادي برشلونة بعرض ثالث إلى تشيلسي من أجل التعاقد مع البرازيلي ويليان، بعدما تم رفض العرضين الأولين.

ووفقا لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس”، اليوم الجمعة، فإن عرض برشلونة الثالث بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني.

وشارك ويليان في 55 مباراة خلال الموسم الماضي مع تشيلسي، سجل فيهم 13 هدفا.

BREAKING: Sky sources – @FCBarcelona make third bid in excess of £55m for @ChelseaFC winger Willian #SSN pic.twitter.com/maor22ka8j — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 20, 2018

صاحب الـ 29 عاما انضم من نادي أنجي الروسي إلى تشيلسي في 2013 ويمتد عقده مع البلوز حتى 202.

ويعد ويليان هدفا كبيرا لبرشلونة خلال سوق الانتقالات الحالية فقدم النادي الإسباني عرضه الأول بقيمة 50 مليونا وثاني بقيمة 53 مليونا.

تشيلسي رفض العرض الأول والثاني فماذا سيفعل أمام العرض الثالث؟ لننتظر ونرى.

وتعاقد برشلونة خلال سوق الانتقالات الحالية مع المدافع كليمينت لينجليت من إشبيلية إلى جانب أرثر ميلو لاعب جريميو البرازيلي.