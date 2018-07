برشلونة يطارد البرازيلي ويليان بتقديم عرض ثالث إلى تشيلسي

كشفت تقارير صحفية عن تقدم نادي برشلونة بعرض ثالث إلى تشيلسي من أجل التعاقد مع البرازيلي ويليان، بعدما تم رفض العرضين الأولين.

ووفقا لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس”، اليوم الجمعة، فإن عرض برشلونة الثالث بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني.

وشارك ويليان في 55 مباراة خلال الموسم الماضي مع تشيلسي، سجل فيهم 13 هدفا.

BREAKING: Sky sources – @FCBarcelona make third bid in excess of £55m for @ChelseaFC winger Willian #SSN pic.twitter.com/maor22ka8j

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 20, 2018