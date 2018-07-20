برشلونة يطارد البرازيلي ويليان بتقديم عرض ثالث إلى تشيلسي

برشلونة يطارد البرازيلي ويليان بتقديم عرض ثالث إلى تشيلسي

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

كشفت تقارير صحفية عن تقدم نادي برشلونة بعرض ثالث إلى تشيلسي من أجل التعاقد مع البرازيلي ويليان، بعدما تم رفض العرضين الأولين.

ووفقا لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس”، اليوم الجمعة، فإن عرض برشلونة الثالث بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني.

وشارك ويليان في 55 مباراة خلال الموسم الماضي مع تشيلسي، سجل فيهم 13 هدفا.

صاحب الـ 29 عاما انضم من نادي أنجي الروسي إلى تشيلسي في 2013 ويمتد عقده مع البلوز حتى 202.

ويعد ويليان هدفا كبيرا لبرشلونة خلال سوق الانتقالات الحالية فقدم النادي الإسباني عرضه الأول بقيمة 50 مليونا وثاني بقيمة 53 مليونا.

تشيلسي رفض العرض الأول والثاني فماذا سيفعل أمام العرض الثالث؟ لننتظر ونرى.

وتعاقد برشلونة خلال سوق الانتقالات الحالية مع المدافع كليمينت لينجليت من إشبيلية إلى جانب أرثر ميلو لاعب جريميو البرازيلي.

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