فابريغاس يحرض هازارد على رفض عروض ريال مدريد

حثّ سيسك فابريغاس، لاعب وسط تشيلسي، زميله إيدن هازارد، على عدم ترك الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسط تقارير حول اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدمات المهاجم البلجيكي.

وخلال كأس العالم في روسيا كشف هازارد عن تفكيره في ترك النادي الذي انضم إليه في 2012 قادمًا من ليل، لكن هازارد طالبه بالبقاء.

وقال فابريغاس قبل مباراة ودية ضد بيرث غلوري في أستراليا، يوم الإثنين المقبل: “أعتقد أن هازارد أفضل لاعب لدينا”.

وأضاف اللاعب الإسباني: “نحن ننتمي لأحد أندية القمة ونريد الاستمرار ضمن الصفوة والفوز بألقاب؛ لذا نحتاج لأفضل لاعبينا وإيدن أحدهم”.

“هو لاعب محبوب من الجميع خاصة من جانبنا وهو أفضل لاعبينا. يحبه المشجعون واللاعبون والنادي ونحتاج إلى جهوده وهو يعرف ذلك”.

وستكون مباراة، الإثنين، الأولى لتشيلسي تحت قيادة المدرب ماوريتسيو ساري الذي تعهد بتطبيق أسلوب هجومي ممتع وبدا فابريغاس متشوقًا للعمل معه.

وتابع لاعب برشلونة السابق: “أؤمن بهذا الأسلوب وأحبه ونشأت على هذا النهج ويمكننا الاستفادة منه”.