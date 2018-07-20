بيتر تشيك يعطل انتقال كورتوا إلى ريال مدريد

يبدو أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، أصبح على بعد أيام قليلة، من الانتقال إلى ريال مدريد، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وأوضحت صحيفة “ماركا” أن انتقال بيتر تشيك، حارس مرمى آرسنال، إلى صفوف تشيلسي، هو ما يعطل الإعلان الرسمي عن توقيع ريال مدريد مع كورتوا.

وأضافت الصحيفة أن تشيك كان الخيار الثالث بالنسبة لتشيلسي بعد أليسون باكير وكاسبر شمايكل، لكنه أصبح الخيار الأقرب إلى الواقع، مع انتقال أليسون إلى ليفربول، وتمسك ليستر سيتي بحارسه شمايكل.

ويرتبط كورتوا، البالغ من العمر 26 عامًا، بالانتقال إلى ريال مدريد منذ الصيف الماضي، علمًا أنه أمضى 3 مواسم في الدوري الإسباني، لكن مع أتلتيكو مدريد.

ونال كورتوا جائزة أفضل حارس في كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا، وأحرز مع فريقه الميدالية البرونزية، بعد الفوز 2/0 على إنجلترا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تجدر الإشارة إلى أن تشيك (36 عامًا)، لعب في صفوف تشيلسي 11 موسمًا، بين 2004 و2015، قبل أن يغادره إلى آرسنال.