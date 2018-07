أليسون بيكر أغلى حارس مرمى في التاريخ: سعيد باللعب بجوار محمد صلاح في ليفربول (فيديو)

أصبح البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق كرة القدم الجديد بليفربول الإنجليزي أغلى حارس مرمى في التاريخ، محطمًا رقم الإيطالي جيانلويجي بوفون الحارس الحالي لباريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا لوسائل إعلام إنجليزية وإيطالية، فإن الصفقة كلفت ليفربول 75 مليون يورو حصل عليها روما الإيطالي ليتجاوز رقم بوفون 53 مليون يورو عند انتقاله من بارما ليوفينتوس الإيطالي عام 2001.

وكان البرازيلي إديسون انتقل من بنفيكا البرتغالي إلى مانشستر سيتي بمقابل 39 مليون يورو كثالث أغلى حارس مرمى في التاريخ، ويأتي الألماني مانويل نويير في المرتبة الرابعة بعد انتقاله من شالكة لبايرن ميونيخ بـ 22 مليون يورو عام 2011.

وتم الاعلان رسميًا الخميس، عن انضمام بيكر لليفربول خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

