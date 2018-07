رسميًا.. نادي ليفربول الإنجليزي يعلن تعاقده مع الحارس البرازيلي أليسون باكير (صور)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده رسميًا مع الحارس البرازيلي أليسون باكير، قادمًا من نادي روما الإيطالي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول توصل لاتفاق بشأن ضم أليسون (25 عامًا) مقابل 75 مليون يورو (86.88 مليون دولار)، وهي صفقة قياسية لحارس مرمى، وتتجاوز المبلغ الذي دفعه يوفنتوس لضم جيانلويجي بوفون العام 2001 وقيمته 53 مليون يورو.

‘He’s one of the world’s best’ ????

Jürgen Klopp simply could not pass up the chance to sign @Alissonbecker: https://t.co/gN0qvFl8QO pic.twitter.com/EEZv5MYTGT

— Liverpool FC (@LFC) ١٩ يوليو ٢٠١٨