حارس نادي برشلونة على رادار تشيلسي

سعى نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع الحارس الهولندي ياسبر سيليسن، لاعب نادي برشلونة، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ويبحث تشيلسي عن حارس لتعويض الرحيل المحتمل لحارسه البلجيكي تيبو كورتوا إلى ريال مدريد.

وأوضحت صحيفة “صن” الإنجليزية أن إدارة تشيلسي تفكر في ضم سيليسن، واستغلال رغبة الحارس في الرحيل عن برشلونة، بسبب جلوسه على دكة الاحتياط، مع تألق الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة تشيلسي تضع 31 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع سيليسن البالغ من العمر 29 عامًا.

ويتردد أن كورتوا حارس تشيلسي سينتقل إلى ريال مدريد في الأيام القليلة المقبلة، وينتظر أن يتخلى تشيلسي عن عدة لاعبين مع ضم آخرين.

وانضم سيليسن إلى برشلونة صيف العام 2016 قادمًا من أياكس الهولندي مقابل 13 مليون يورو، لكنه لم يلعب سوى 21 مباراة.