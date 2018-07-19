مانشستر يونايتد في مفاوضات سرية مع غاريث بيل

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد في مفاوضات سرية مع الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد، لضمه إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وارتبط بيل، البالغ من العمر 28 عامًا، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي، وتردد أن ريال مدريد مستعد لبيعه مقابل 100 مليون يورو (88 مليون جنيه إسترليني)، وأن مانشستر يونايتد قدّم 50 مليون يورو فقط.

وكشف بيل قبل أيام أنه كان محبطًا ويفكر في مستقبله، في نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم الفوز على ليفربول 3/1، لأنه كان على دكة الاحتياط.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” فإن مانشستر يونايتد في مفاوضات سرية مع بيل، ويسعى لضمه إلى صفوفه.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد وعد بيل بأنه إذا انضمّ إليه فسيكون “قائد المشروع “.

وانضم بيل إلى ريال مدريد صيف العام 2013، قادمًا من توتنهام مقابل 101 مليون يورو.

وشارك بيل في 189 مباراة مع ريال مدريد، وسجل فيه 88 هدفًا وصنع 75، لكنه تعرض لعدد كبير من الإصابات، وأوضحت صحيفة ” موندو ديبورتيفو” أن اللاعب الويلزي غاب عن 50% من مباريات ريال مدريد في آخر 5 مواسم بسبب الإصابات.