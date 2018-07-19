أليكسيس سانشيز يلحق ببعثة مانشستر يونايتد في أمريكا بعد انتهاء أزمة تأشيرته

أعلن أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي حل أزمة تأشيرة دخوله الولايات المتحدة للحاق ببعثة الفريق خلال جولته ما قبل الموسم.

وقالت متحدثة باسم يونايتد من لوس أنجليس إن النادي لا يزال يأمل في انضمام اللاعب البالغ عمره 29 عامًا للفريق بمجرد حل “مشكلته الإدارية الشخصية”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الإثنين الماضي أن سانشيز لم يحصل على تأشير دخول الولايات المتحدة بسبب صدور حكم ضده من محكمة إسبانية في فبراير/ شباط بالسجن لمدة 16 شهرًا مع إيقاف التنفيذ بتهمة الاحتيال الضريبي.

واتهمت السلطات الإسبانية سانشيز بالاحتيال والتهرب من دفع 983 ألف يورو (1.2 مليون دولار) قيمة ضرائب على حقوق استغلال صورته حين كان يلعب في برشلونة في 2012 و2013 عن طريق استخدام شركة واجهة في مالطا وعدم الابلاغ عن أرباحه لسلطات الضرائب.

ووفقًا للقانون الإسباني فإن أي عقوبة تقل عن عامين في غير جرائم العنف نادرًا ما تتطلب من المتهم أن يقضي وقتًا في السجن ما لم يرتكب جرائم سابقة.

لكن مهاجم تشيلي الذي كان يتدرب بمفرده في مركز تدريب كارينغتون في مانشستر أعلن عبر حسابه على إنستغرام حل المشكلة يوم الخميس، وأنه سيكون قريبًا في الولايات المتحدة.

ونشر صورة شخصية مع مدربه وعلق عليها قائلًا “آخر تدريب في مانشستر. قريبًا في الولايات المتحدة”.

وعلق المدير الفني جوزيه مورينيو عن موعد وصول سانشيز إلى الولايات المتحدة قائلًا : “لا أعرف. إنها حقًا سيئة حقًا حزينة. الأمر ليس جيدًا بالنسبة له وبالنسبة لي وبالنسبة للفريق”.

ولم ينضم روميلو لوكواكو وجيسي لينغارد وماركوس راشفورد إلى صفوف الفريق نظرًا لمشاركتهم في كأس العالم، ولكن أمامهم نحو 20 يومًا للعودة للتدريبات.

وسيخوض يونايتد مباراتين وديتين في الولايات المتحدة أولهما ضد كلوب أمريكا المكسيكي يوم الجمعة قبل مشاركته في كأس الأبطال الدولية الأسبوع القادم، حيث يواجه غريمه المحلي ليفربول وريال مدريد بطل أوروبا وميلان الإيطالي.

كما يخوض يونايتد مباراة ودية ضد بايرن ميونخ بطل ألمانيا في الخامس من أغسطس/ آب قبل خمسة أيام على انطلاق مشواره في الدوري الإنجليزي أمام ليستر سيتي.