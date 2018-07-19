ويليان لن ينتظر فرصة ساري ويريد الرحيل عن تشيلسي فورًا

لا يزال البرازيلي ويليان عازمًا على الرحيل عن تشيلسي، هذا الصيف، على الرغم من تعيين موريتسيو ساري مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، وإعلان تمسكه بكافة اللاعبين.

ولم يشعر ويليان بالراحة مع المدير الفني السابق أنطونيو كونتي الموسم الماضي، وأبدى قلقه من الخطط السلبية لمديره الفني، والتي أدّت لغياب الفريق عن دوري الأبطال الموسم المقبل.

لكن مع التعاقد مع ساري تغيّر الوضع في تشيلسي، حيث من المتوقع أن يتحول الفريق لتقديم كرة هجومية مفتوحة.

لكن صحيفة “صن” البريطانية قالت في خبر حصري إن ذلك لم يغيّر من وجهة نظر ويليان الساعي للرحيل الصيف الحالي في ظل رغبة برشلونة في ضمه.

وفي ظل وجود رغبة مماثلة لدى إيدن هازارد، وزميله البلجيكي تيبو كورتوا حارس المرمى للرحيل، سيجد ساري نفسه في مأزق خلال أسابيع.

وحثّ المدير الفني السابق لنابولي لاعبي تشيلسي على إثبات قدراتهم من خلال التدريب معه لمدة أسبوع واحد ليروْا بأنفسهم كيف لهم أن يتألقوا تحت قيادته ثم اختيار مصيرهم بأنفسهم.

لكن من المرجح ألا يستجيب ويليان، حيث يسعى برشلونة، وكذلك مانشستر يونايتد، إلى التعاقد معه بعد قضاء 5 مواسم في تشيلسي.

ومن المعروف أن ويليان تحدث مع مواطنه فيليب كوتينيو خلال كأس العالم الأخيرة بشأن الانضمام للنادي الكتالوني الذي عرض 60 مليون جنيه إسترليني لضمه، ما سيجد معه تشيلسي صعوبة في الصمود أمام هذه الإغراءات.

وسيمنح مانشستر يونايتد وبرشلونة الفرصة لويليان (29 عامًا) اللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، كما أن الدولي البرازيلي يدرك أن هذه قد تكون فرصته الأخيرة للانتقال إلى أحد الأندية الكبرى.

ويفضل ساري الحديث مع لاعبيه وجهًا لوجه بدلًا من الاتصالات الهاتفية، خاصة الذين يريدون الرحيل عن ستامفورد بريدج.