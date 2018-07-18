يورغن كلوب يوجه صدمة لجماهير نادي ليفربول بشأن تشامبرلين

أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن فريقه سيفتقد جهود لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين معظم الموسم الجديد.

وأكد كلوب أن خوض الدولي الإنجليزي أي مباراة رسمية قبل نهاية الموسم المقبل سيكون أمرًا رائعًا.

وتعرض أوكسليد-تشامبرلين لإصابة في الرباط الصليبي للركبة خلال الفوز على روما الإيطالي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، في أبريل نيسان الماضي، وخضع اللاعب البالغ عمره 24 عامًا لجراحة بعدها بثمانية أيام.

ونقل موقع ليفربول على الإنترنت عن كلوب قوله: “نستعد لهذا الموسم وندرك أنه لن يكون معنا في الملعب خلال المباريات الرسمية في معظم فترات الموسم. لو عاد خلال هذا الموسم سيكون شيئًا سعيدًا.

وأضاف: “أرى أن الوقت مناسب لإبلاغ الجماهير بأن أوكسليد-تشامبرلين سيركز جهوده هذا الموسم على التعافي وإعادة التأهيل، أدركنا ذلك في اليوم التالي لإصابته وتأكدنا من الأمر بعد خضوعه لجراحة ناجحة”.

وسجل لاعب آرسنال السابق خمسة أهداف وصنع ثمانية في موسمه الأول في أنفيلد، قبل معاناته من الإصابة التي تسببت في استبعاده من تشكيلة إنجلترا في كأس العالم.

وغاب لاعب الوسط أيضًا عن كأس العالم 2014 وبطولة أوروبا 2016؛ للإصابة، وقال كلوب إنه لا يوجد سبب يدعو للعجلة بشأن عودة أوكسليد-تشامبرلين للملاعب.