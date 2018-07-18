مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع ثنائي بايرن ميونخ

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن مانشستر يونايتد مستعد لإنفاق المزيد من الأموال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ من أجل ضم ثنائي بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي وتياغو ألكانتارا.

وقالت صحيفة “الإندبندينت” البريطانية إن بايرن ميونخ لا يمانع في بيع هدافه ليفاندوفسكي ولاعب الوسط الإسباني ألكانتارا.

ويسعى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني ليونايتد تعزيز هجوم الفريق ووسطه؛ لذلك فكر في ليفاندوفسكي الذي سيجد صعوبة كبيرة في التعاقد معه؛ في ظل حرص ريال مدريد وتشيلسي على ضمه أيضًا

وفي الوقت نفسه كان ألكانتارا البالغ من العمر 27 عامًا قريبًا من الانضمام إلى أولد ترافورد في عام 2013، لكن حسم بيب غوارديولا المدير الفني للنادي البافاري حينها الصفقة وضم اللاعب لبايرن.

لكن اللاعب البرازيلي الأصل سينتظر ما إذا كان ناديه السابق برشلونة مهتمًا بإعادته إلى ملعب نو كامب، وفي حال فشل عودته للنادي الكتالوني سيتقدم يونايتد للتفاوض معه في إطار سعيه لتعزيز صفوفه للتنافس مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وتعاقد يونايتد بالفعل مع الشاب ديوغو دالوت ولاعب الوسط البرازيلي فريد، وينتظر النادي قرار يولين لوبيتيغي المدير الفني لريال مدريد بشأن غاريث بيل، كما أن المفاوضات مع توتنهام هوتسبير قد توقفت بشأن المدافع توبي ألدرفيريلد.

وشعر يونايتد بأن السعر المطلوب من أجل ضم ألدرفيريلد مبالغ فيه للغاية، ولكن مع انتهاء عقد الدولي البلجيكي، الصيف المقبل، لا تزال الآمال كبيرة في أولد ترافورد بشأن التوصل لصفقة مع النادي اللندني.

ويريد مورينيو أيضًا تعزيز مركز الظهير الأيسر، وقد ارتبط بضم البرازيلي أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس لينافس المخضرم آشلي يونغ في هذا المركز.