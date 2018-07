الواعد ريان بروستر يوقع على أول عقد احترافي مع نادي ليفربول

وافق ريان بروستر، مهاجم نادي ليفربول الواعد، على ارتباط مستقبله بناديه الحالي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما وقع على أول عقد احترافي لخمس سنوات.

وفاز مهاجم إنجلترا تحت 18 عامًا بجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم تحت 17 عامًا بعدما سجل ثمانية أهداف وقاد بلاده لإحراز اللقب في الهند.

وقال بروستر لموقع ليفربول على الإنترنت: “يبدو وكأني بكل أمانة قد قضيت مسيرتي كلها هنا. أنا في خامس موسم لي الآن ولا أزال أتذكر مراني الأول. هذا مذهل ولا يمكنني الانتظار حتى أبدأ”.

???? @RhianBrewster9 has committed his long-term future with the Reds!

➡️ https://t.co/756XN5cQjA pic.twitter.com/nKH9eAMIfy

— Liverpool FC (@LFC) July 17, 2018