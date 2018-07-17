حال انتقال كورتوا إلى ريال مدريد.. تشيلسي يفكر في إعادة بيتر تشيك

بدأ نادي تشيلسي الإنجليزي في البحث عن حارس مرمى لفريق كرة القدم الأول بالنادي للموسم الجديد تحسبًا لانتقال حارسه البلجيكي تيبو كورتوا لريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لشبكة “سكاي” الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، فإن تشيلسي يفكر في إعادة حارسه السابق والحالي لآرسنال التشيكي بيتر تشيك لتدعيم مركز حراسة المرمى في ظل اقتراب كورتوا من الريال.

وأضافت الشبكة، أن تشيلسي وضع بديلًا لتشيك في حال فشل عودته، وهو الدنماركي كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي.

وكان تشيك الحارس الأول لتشيلسي خلال الفترة من 2004 إلى 2015، إلا أنه رحل لآرسنال بسبب جلوسه احتياطيًا لكورتوا.

وأنهى تشيلسي الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي (البريمرليغ) في المركز الخامس برصيد 70 نقطة، والذي ضمن له مقعدًا في دور المجموعات للدوري الأوروبي.