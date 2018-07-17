رفائيل بنيتز: ينبغي على نيوكاسل “تحقيق أقصى استفادة” من موسم الانتقالات

قال رفائيل بنيتز مدرب نيوكاسل يونايتد إن فريقه يجب أن يحقق أقصى استفادة من سوق الانتقالات في وقت يسعى فيه إلى إبرام صفقات واقعية قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجدّد النادي حتى الآن إعارة لاعب الوسط كينيدي من تشيلسي، وضم كي سونج-يونج قائد منتخب كوريا الجنوبية بعد رحيله عن سوانزي سيتي، كما تعاقد بشكل دائم مع حارس منتخب سلوفاكيا مارتن دوبرافكا من سبارتا براج في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها.

وقال بنيتز، الذي قاد نيوكاسل لإنهاء الموسم الماضي في المركز العاشر بعد عودته إلى الدوري الممتاز، إنه يبذل كل ما في وسعه لتقوية تشكيلته، لكن عليه أن يتعامل مع ميزانية محدودة.

وأضاف خلال تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” اليوم الثلاثاء:”لسوء الحظ هذا ما يتعيّن علينا مواجهته، وعلينا تحقيق أقصى استفادة، وهذا هو الطريق بالنسبة لنا، وبعد ذلك سنحاول مواصلة فعل ما ينبغي علينا أن نفعله”.

وأضاف:”نحاول ضم لاعبين مميزين، وليس فقط أسماء كبيرة، لأن هذا سيكون مكلفًا للغاية، لكننا نحاول التعاقد مع لاعبين يمكنهم إفادة الفريق، وبمجرد أن ترتفع الأسعار قليلًا، أدرك أننا لن يكون بوسعنا التعاقد معهم، ولهذا علينا أن نتحلّى بالواقعية بشأن ميزانيتنا، وبعد ذلك ربما نبيع بعض اللاعبين، ونشتري آخرين”.

وتحدثت تقارير إعلامية بريطانية عن اتصالات من “ستوك سيتي” لشراء مات ريتشي جناح نيوكاسل، لكن بنيتز أكد أن النادي لا يرغب ببيع اللاعب.

وقال المدرب الإسباني:”نحن على موقفنا منذ العام الماضي، هو لاعبنا، ونحن سعداء به، ولا نريد بيعه، ومن أجل تنفيذ صفقة فإن العديد من الأشياء يجب أن تحدث في الوقت نفسه، وتحدثت مع اللاعب هذا الصباح، ولم ألحظ أي تغيير في الموقف”.

ويستهل نيوكاسل الموسم الجديد باستضافة توتنهام هوتسبير في 11 أغسطس/ آب.