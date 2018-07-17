تقارير.. أليسون حارس روما يقترب بقوة من الانضمام إلى نادي ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن اقترب أليسون، حارس مرمى روما ومنتخب البرازيل، من الانتقال إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بعد دخول مسؤولي “الريدز” في مفاوضات رسمية لضم اللاعب.

وأكدت شبكة “سكاي سبورتس” على وجود مفاوضات قوية تجري حاليًا بين إدارتي الناديين، حيث أشارت إلى أن أليسون أصبح قريبًا أكثر من أي وقت مضى من الانضمام إلى ليفربول.

وارتبط اسم أليسون الفترة الأخيرة بالانتقال إلى أحد ناديي ليفربول وتشيلسي هذا الصيف رغم عدم وصول عروض رسمية للفريق الإيطالي.

وأوضح التقرير أن ليفربول يسعى لتدعيم مركز حراسة المرمى بسبب عدم الاقتناع بمستوى لوريس كاريوس الحارس الأساسي، أما تشيلسي فيسعى لتدعيم صفوفه تحسبًا لرحيل كورتوا المتوقع إلى مدريد.

وعرض ليفربول 60 مليون يورو من أجل ضم الحارس البرازيلي بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمحفزات إضافية، ليكون إجمالي قيمة الصفقة 70 مليون يورو.

ويرغب نادي روما في الاستغناء عن اللاعب مقابل 75 مليون يورو، وذلك بسبب وجود محادثات وتفاوض بين الطرفين؛ بسبب فارق الـ5 ملايين يورو.

وكان أليسون قد شارك في كأس العالم الأخير بروسيا، وودّع المنافسات من ربع النهائي رفقة البرازيل بالخسارة أمام بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد.