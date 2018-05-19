قبل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي.. فيرديناند ينتقد أداء جوزيه مورينيو

أكد ريو فيرديناند لاعب مانشستر يونايتد السابق وأحد أساطيره أن فارق 19 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وجاره لا يعبر بشكل جيد عن إمكانيات الفريقين خاصة في الشق الهجومي.

وقال الدولي الإنجليزي السابق في تحليل نشرته صحيفة “صن”: “على الورق فريق مانشستر يونايتد جيد مثل أفضل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، إن وضعتم هجومنا مقابل هجوم مانشستر سيتي فليس هناك فارق نهائيًا”.

وأضاف: “على مستوى المواهب مانشستر سيتي لا يصنع فارق 19 نقطة”.

وأكد فيرديناند أن الفارق في الفكر التكتيكي والتقني وقال: “الأمر يتعلق بمن يلعب والفكر الذي يسير المجموعة والمواهب، مانشستر سيتي قام بذلك بطريقة أفضل”.

وأكد فيرديناند أن مورينيو مطالب بإيجاد دفاع قوي بين الرباعي إيريك بايلي وفيل جونز وسمولينغ ولينديلوف، كما أنه مطالب بتجاوز فارق 19 نقطة: “سيكون الأمر صعبًا، أعتقد أن مورينيو عليه أن يعرف أفضل لاعبيه وإمكانياتهم وربما أعتقد أنه لم يستطع أن يحصل منهم على الأفضل”.

وأضاف: “ربما أيضًا خانته الإصابات لأنه لم يلعب بتشكيلة قوية في مباريات كثيرة”.

ورغم الانتقادات اعتبر فيرديناند أن الفريق تطور بالمقارنة بالموسم الماضي، وقال: “إن نظرتم للترتيب فهو لا يكذب مانشستر يونايتد حقق قفزة مهمة واحتل المركز الثاني بعد الصف السادس، وإن فاز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي سيكون جائزة إضافية في الموسم”.

ويواجه مانشستر يونايتد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في لقاء يسعى خلاله الفريقان لإنقاذ موسم سيئ.