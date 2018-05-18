إقالة لامبرت من تدريب ستوك سيتي عقب الهبوط لدوري الدرجة الثانية

أعلن نادي ستوك سيتي الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أن مدربه بول لامبرت ترك الفريق بالتراضي بين الطرفين عقب الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وتولى المدرب البالغ من العمر 48 عامًا المسؤولية بديلًا لمارك هيوز في يناير/ كانون الثاني الماضي في عقد لمدة عامين ونصف العام في وقت كان فيه الفريق يحتل المركز 18.

لكن النتائج فشلت في تحسين موقع ستوك حيث حقق الفوز في مباراتين من بين 15 تولى فيها المسؤولية لينهي في المركز قبل الأخير في الدوري برصيد 33 نقطة.

وقال ستوك في بيان: “يود النادي أن يوجه الشكر لبول على العمل الذي قام به على مدار آخر أربعة أشهر ونتمنى له الأفضل في المستقبل، رغم عدم قدرته على قيادة الفريق للبقاء في الدوري الممتاز عقب تعيينه في يناير الماضي، فإن هذا لم يكن بالتأكيد بسبب افتقاره للمجهود والاحترافية والتفاني في العمل.

وأضاف النادي في بيانه: “يود بول أن يشكر مجلس الإدارة واللاعبين وطاقم العاملين بالجهاز الفني على الفرصة التي أتاحوها له والمساندة التي قدموها، بينما يتطلع للتحدي المقبل بالنسبة له، فإنه يود أن يهدي خالص أمنياته بالنجاح للنادي في الموسم المقبل”.

وترك رحيل لامبرت ، المدرب السابق لاستون فيلا ونوريتش سيتي، فريق ستوك في رحلة بحث عن ثالث مدرب دائم خلال عام.

وربطت تقارير لوسائل إعلام بريطانية بين ديفيد مويز المدرب السابق لإيفرتون ومانشستر يونايتد وبين تدريب ستوك عقب رحيل المدرب الأسكتلندي عن تدريب وست هام يونايتد يوم الأربعاء الماضي.