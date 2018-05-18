عجرفة لويس إنريكي تفسد مفاوضاته مع تشيلسي وآرسنال

بغض النظر عن نتيجة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدًا السبت، بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في إستاد ويمبلي؛ إلا أن أنطونيو كونتي المدير الفني للنادي اللندني سيرحل بنهاية الموسم.

إذ بدأ تشيلسي المفاوضات مع عدد من المدربين بالفعل، بينهم لويس إنريكي المدير الفني السابق لبرشلونة، الذي كان يتفاوض مع آرسنال وتوقفت المفاوضات بسبب مطالبه المالية.

واجتمع إنريكي بالفعل مع مديرة تشيلسي مارينا غرانوفسكايا، المقربة من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي، خلال يناير وفبراير الماضي وكان هناك تفاؤل بحسم المفاوضات.

وأشار مصدر مقرب من تشيلسي ومفاوضاته مع إنريكي، إلى أن شخصية المدرب الإسباني وتعامله خلال المفاوضات، فضلًا عن مطالبه المادية وشروطه المتعلقة بالتعاقدات مع اللاعبين، منعت من استمرار المفاوضات.

وقالت مارينا إن إنريكي يتسم “بالغرور”، وعدم وجود أي مشاعر في حديثه خلال المفاوضات، ما دفعها إلى إنهاء التفاوض بشكل سريع.

وعلق مصدر من داخل تشيلسي على مفاوضات إنريكي، أن الأمر تكرر بعد شهور مع آرسنال، بعد ظهوره مرشحًا محتملًا لخلافة الفرنسي آرسين فينغر، إذ سيطرت شخصية المدرب الإسباني المتعجرفة على المفاوضات، ما أنهاها بشكل سريع.