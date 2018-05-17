ساوثغيت مدرب إنجلترا يدافع عن اختيار عناصر شابة للمشاركة في كأس العالم

قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا، اليوم الخميس، إن تشكيلته الشابة لكأس العالم ليست نتيجة سياسة ضم لاعبين شبان للمنتخب، ولكن لأن هؤلاء اللاعبين بكل بساطة هم أفضل العناصر وأكثرها موهبة ولياقة.

وسارع ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا سابقًا، إلى نفي تقارير قالت إنه سيستغل بطولة كأس العالم في روسيا 2018 لإكساب تشكيلته الشابة الخبرة حيث أوضح أسباب هذه الاختيارات.

وقال ساوثغيت في مؤتمر صحفي معترفًا بوجود عامل مؤثر في الاختيار وهو هيمنة اللاعبين الأجانب على الدوري الإنجليزي الممتاز: “وقع عليهم الاختيار لأنهم الأفضل في مراكزهم وليس لأنهم شبان. نعرف أن هذه التشكيلة ربما تخضع للمسات أخرى ولكن هذا ما نعلنه حتى هذه اللحظة”.

“نختار من لاعبين إنجليز لا تتعدى نسبتهم 33% من إجمالي اللاعبين (في الدوري الإنجليزي الممتاز). إنه موقف غريب”.

وأضاف “ربما تكون خطوة جريئة الدفع بلاعبين ليس لهم أي تاريخ طويل في المشاركة في المباريات الدولية ولكن علينا أن نمنح هؤلاء اللاعبين الثقة والقوة”.

ويتجلّى غياب الخبرة الدولية خاصة في مركز حراسة المرمى حيث شارك الحراس الثلاثة مجتمعين الذين اختارهم ساوثغيت وهم جاك باتلاند وجوردان بيكفورد ونيك بوب في 9 مباريات دولية فقط.

وأوضح ساوثغيت: “إنهم أفضل 3 حراس مرمى إنجليز في الدوري”.

“لا نختار اللاعبين فقط لأنهم شبان بينما نريد منح أنفسنا المزيد من الوقت”.

“نعتقد أنهم أفضل العناصر في مراكزهم بالطريقة التي نريد أن نؤدي بها، وبالنسبة لحراس المرمى فإنهم أفضل 3”.

كما أظهر ساوثغيت الدعم نفسه حين تحدث عن أسباب اختيار ترينت ألكسندر-أرنولد الظهير الأيمن لليفربول الذي لم يسبق له اللعب دوليًا.

وقال: “ترينت سيكون أفضل ظهير إنجليزي في الدوري في المستقبل” في إشارة للظهيرين كايل ووكر وكيران تريبيير.

“قدّم أداءً ممتازًا وأظهر شخصيته وقدرته على التعامل في المباريات التي يكون فيها تحت ضغط كبير”.

وقدّم ألكسندر-أرنولد أداءً مثيرًا للإعجاب خلال مسيرة فريقه ليفربول في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليواجه ريال مدريد في المباراة النهائية في كييف في 26 مايو الجاري.

وأضاف ساوثغيت: “أمضى فترة طويلة بين صفوف فريق له سقف توقعات مرتفعة، يبدو أنه سيلعب نهائي دوري الأبطال وهو لاعب أعرفه”.

“هناك لاعبون شبان آخرون لكنهم غير مهيئين بعد للانضمام للمنتخب، لكنه اجتاز كل المعايير التي نشعر أننا بحاجة إليها”.

ورغم تركيزه على ضم العناصر الشابة إلى تشكيلته؛ إلا أن ساوثغيت استبعد بشدة أن تكون إنجلترا تنظر إلى كأس العالم على أنها مجرد نقطة انطلاق.

وقال: “لا أعتقد أنني كمسؤول عن منتخب إنجلترا بإمكاني استبعاد أي مباراة أو بطولة إنه أمر غير مقبول.

“نعرف أن المنتخبات الأخرى التي حققت ألقابًا خاضت مباريات دولية أكثر منّا وأن لديها خبرة في خوض مباريات النهائي ونصف النهائي، وهذا ما فعله منتخب ألمانيا خلال عدة سنوات وأيضًا منتخب إسبانيا”.

وأضاف بقوله “نعتقد أن هؤلاء اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار هم أفضل مجموعة ممكنة حتى وإن غابت عنهم خبرة المواجهات الدولية الكبيرة”.

“إنهم يشعرون بالحماس حاليًا وربما يزداد حماسهم بمرور الوقت، لا نرغب في الحد من طموحاتهم لما يمكن أن يقدّموه وينجزوه فهم شبان ويتطلعون لتحقيق الإنجازات، وعلينا أن نستمتع بالرحلة التي سيخوضونها”.