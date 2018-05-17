إدارة آرسنال تشرك تيري هنري في اختيار خليفة آرسين فينغر

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن إدارة آرسنال دعت أسطورة الفريق وهدافه التاريخي الفرنسي تيري هنري لاجتماع الأسبوع القادم لمناقشة موضوع خلافة مواطنه آرسين فينغر على رأس الفريق الموسم المقبل.

وحسب الصحيفة يبقى الإسباني مايكل أرتيتا مساعد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا المرشح الأوفر حظًا لخلافة فينغر، لكن إدارة آرسنال ترغب في إعادة أساطيرها السابقين للفريق ومن بينهم تيري هنري للمساهمة في مستقبل الفريق.

وسجل تيري هنري 226 هدفًا في 369 مباراة مع آرسنال وهو الهداف التاريخي للفريق الذي قاد الجيل الذهبي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز دون هزيمة في إنجاز تاريخي موسم 2003/2004.

وتسلّم هنري تدريب الفئات الصغرى لآرسنال لكن انشغالاته كمحلل رياضي دفعته للمغادرة بعد خلاف بسيط مع فينغر، قبل أن يتسلم مهام مساعد مدرب منتخب بلجيكا الإسباني روبيرتو مارتينيز بتدريب المهاجمين.

ويعتبر تيري هنري وباتريك فييرا مدرب نيويورك سيتي وأرتيتا مساعد مدرب مانشستر سيتي من نجوم آرسنال سابقًا، وكلهم لعبوا تحت قيادة الفرنسي آرسين فينغر.

ويملك الإسباني مايكل أرتيتا “كل المقومات” ليكون المدرب المقبل لفريق آرسنال وفق ما يرى فينغر الذي ترك النادي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 22 عامًا في تدريب فريقه الأول.

وقال فينغر، الذي ضم أرتيتا لآرسنال في 2011، لشبكة بي.إن.سبورتس”: “يملك كل المقومات لأداء هذه المهمة بالطبع وأنا أعتقد أنه واحد من أقرب المرشحين لشغل الوظيفة”.

“يتمتع بشخصية القائد وأيضًا بالحماس الكبير خلال المباريات كما يعرف النادي جيدًا ويدرك أولوياته لأنه كان قائدًا للفريق”.

وتولى أرتيتا (36 عامًا) دورًا في الفريق المعاون لمواطنه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في 2016 لكن لم يسبق له تدريب أي فرق من قبل ويفتقر إلى الخبرة بشكل أثار قلق مشجعي آرسنال.

لكن المدرب الفرنسي يرى أن أرتيتا يمكنه الاستفادة من وجود مدربين لا يزالون مع الفريق الأول لآرسنال أعدهم فينغر مثل ستيف بولد وينس ليمان.

وأضاف فينغر: “تركت الكثير من الخبرات في الفريق ومنهم أشخاص عملوا معي مثل ستيف بولد الذي يملك رصيدًا من الخبرة قدره 6 أعوام وأيضًا ينس ليمان. وللأسف غادر بعض الآخرين”.

“عمل (أرتيتا) أيضًا مساعدًا لغوارديولا ولهذا فأنا أعتقد أنه يملك المقومات بشكل عام”.

لكن فينغر يبقى بعيدًا عن جهود النادي للبحث عن مدرب جديد.

وقال: “لا أرغب أن يكون لي أي تأثير علني لأنني أعتقد أنه من المهم أن يتخذ النادي القرار بطريقة موضوعية. وبعد أن يتم اتخاذ القرار أعلن دعمي له”.

“إذا كان النادي استشارني فكنت سأقول رأيي لأنني أرغب أن يستمر آرسنال في تقديم أداء مميز وأن يكون ضمن فرق المقدمة. لكن أحدًا لم يسألني وهذا أبعد عني الضغوط”.