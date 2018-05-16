ليفاندوفسكي يلتقي وكيل أعماله سرًا لعرضه على تشيلسي

اجتمع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني سرًّا مع وكيل اللاعبين الشهير بيني زاهافي على العشاء في محاولة منه للرحيل عن النادي البافاري.

وأبدى المهاجم البولندي البالغ عمره 29 عامًا نيته للرحيل وفي الوقت الذي أبدى ريال مدريد وتشيلسي الاهتمام بالتعاقد معه رغم أنه يتبقى في عقده ثلاث سنوات مع بايرن ميونخ.

ونشرت صحيفة “صن” البريطانية صورًا حصرية يبدو فيها ليفاندوفسكي مع زاهافي في المطعم الآسيوي في مدينة ميونخ.

وبدأ ليفاندوفسكي خطته الخروج من بايرن ميونخ بانفصاله عن وكيل أعماله سيزاري كوشارسكي بعد عشر سنوات من التعاون بينهما والتعاقد مع زاهافي في فبراير/شباط الماضي.

ويملك وكيل الأعمال الإسرائيلي علاقات وثيقة مع تشيلسي كما أنه كان صاحب صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو الصيف الماضي.

وأنهى مهاجم بروسيا دورتموند السابق الموسم الحالي في صدارة هدافي البوندسليغا برصيد 29 هدفًا ليصبح أول لاعب غير ألماني يتصدر هدافي المسابقة في ثلاث سنوات منفصلة.

ويحتاج ريال مدريد دعم هجومه في ظل تسجيل كريم بنزيما خمسة أهداف فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم ورفض توتنهام هوتسبير الاستغناء عن هدافه هاري كين.

كما أن ألفارو موراتا يعاني كثيرًا في تشيلسي الذي تعاقد مع أوليفييه جيرو لتدعيم الهجوم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ من دورتموند عام 2014 في صفقة انتقال مجانية، ورغم سعيه للرحيل عن النادي البافاري إلا أن كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي يصر على عدم الاستغناء عن مهاجمه البولندي.