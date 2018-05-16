تقارير.. كريستيانو رونالدو يهدد بمغادرة ريال مدريد حال التعاقد مع محمد صلاح

قالت تقارير صحفية إسبانية، إن كريستيانو رونالدو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني هدد إدارة ناديه بالرحيل إلى مانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل؛ إذا تعاقد فلورنتينو بيريز مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وحصل محمد صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، كما توج بجائزة أفضل لاعب في المسابقة.

وبحسب دون بالون الإسبانية، وتقارير نقلت عنها، رونالدو لا يريد نجمًا آخر في الفريق يقاسمه دور البطولة في ريال مدريد.

وهدد أفضل لاعب في العالم بالانتقال إلى مانشستر يونايتد حال التعاقد مع محمد صلاح.

ويتقابل كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وجهًا لوجه بنهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 مايو الجاري في كييف.

وتفوق رونالدو على صلاح خلال مباراة ودية بين البرتغال ومصر، مارس الماضي، حيث تغلبت البرتغال بهدفين لهدف واحد.

وسبق أن قالت تقارير إسبانية إن رونالدو لا يمانع التعاقد مع صلاح.

وقال صلاح بعد التتويج بجائزة الحذاء الذهبي في إنجلترا إنه سيبقى مع ليفربول الموسم المقبل.