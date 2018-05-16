وست هام يونايتد يعلن رحيل مدربه ديفيد مويز

كشف نادي وست هام الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن رحيل المدرب ديفيد مويز رسميًا من منصبه، بعد انتهاء عقده قصير المدى مع الفريق المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان المدرب الإنجليزي أصبح مسؤولًا عن تدريب الهامرز في شهر نوفمبر الماضي.

وتمكن مويز من قيادة وست هام إلى إنهاء موسم الدوري الإنجليزي، 2017/2018، في المركز الثالث عشر.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي: “أود أن أسجل خالص شكري لديفيد مويز ومساعديه لتحقيق هدف الإبقاء على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي “.

وأضاف: “عندما وصل ديفيد وفريقه، كانت رغبة كلا الطرفين أن يكون التركيز فقط على ستة أشهر حتى نهاية الموسم، وعندها سيتم اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمستقبل، ونحن نرى الآن أنه من الصحيح أن نتحرك في تجاه مختلف “.

وأردف:” نحن بالفعل نتخذ خطوات لتحديد وتعيين المدرب الذي نعتقد أنه يمكن أن يقود وست هام إلى الأمام بما يتماشى مع طموحاتنا، نهدف إلى تعيين شخصية عالية المستوى نشعر أنها ستقود النادي إلى مستقبل مثير لجمهورنا، وذلك خلال العشرة أيام المقبلة “.