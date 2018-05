غوارديولا يتوج رسميًا بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

نال الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، جائزة أفضل مدير فني، في الدوري الإنجليزي، خلال الموسم المنصرم مؤخرًا.

وقاد غوارديولا، مانشستر سيتي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بعدما جمع 100 نقطة، متفوقًا على مانشستر يونايتد أقرب ملاحقيه بفارق 19 نقطة

وذكر الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، أن غوارديولا أصبح أول مدرب للسيتزينز ينال تلك الجائزة التي بدأت موسم 1993 – 1994، ويتم منحها من قبل الرعاة والصحفيين ولاعبين سابقين.

Congratulations, Pep Guardiola!@ManCity's boss is the @BarclaysFooty Manager of the Season for 2017/18 ????#PL pic.twitter.com/i2SYUu4IwM

— Premier League (@premierleague) May 15, 2018