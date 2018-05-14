احتفالات صاخبة لمانشستر سيتي بلقب البريميرليغ (صور)

احتفل مانشستر سيتي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أجواء صاخبة، عبر حافلة مكشوفة جابت مدينة مانشستر.

وبات فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا أول فريق يصل إلى مئة نقطة، لذلك كانت الفرحة كبيرة حيث اصطفت الجماهير في الشوارع؛ لتهنئة اللاعبين على موسمهم الرائع.

ووصل مانشستر سيتي إلى مئة نقطة بعد أن أحرز هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة أمام ساوثامبتون في آخر مباريات الفريق في الدوري هذا الموسم.

وكان أفضل سجل باسم تشيلسي الذي حقق 95 نقطة في 38 مباراة في موسم 2004-2005 بالدوري الإنجليزي الممتاز. لكن غابرييل غيسوس منح فريق المدرب الإسباني تفوقًا جديدًا وإنجازًا لا سابق له في دوري الأضواء.

وركب لاعبو سيتي حافلة مكشوفة ذات طابقين مزينة بصورهم، ولوح غوارديولا ولاعبوه للجماهير خلال مشوار الحافلة في شوارع مانشستر.

وحرص غوارديولا ولاعبوه على توقيع القمصان للجماهير التي احتشدت على جانبي الشوارع، التي مرت بها الحافلة المكشوفة.