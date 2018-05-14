المركز الدولي للدراسات الرياضية: محمد صلاح سادس أفضل لاعب في العالم (صورة)

نشر مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية لائحة تضم 100 أفضل لاعب في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى حسب معايير تخص المشاركة والمساهمة من طرف كل لاعب في نتائج فريقه وإنجازاته ومساهماته الشخصية، حل فيها المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الخامس.

وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز اللائحة بـ30 لاعبًا فيما كان فريق بايرن ميونخ الأكثر حظًا بـ11 لاعبًا وتمكن 26 فريقًا فقط من التوفر على لاعب على الأقل في القائمة.

وتصدر الحارس الألماني تير شتيغن من برشلونة لائحة الحراس والأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي من مانشستر سيتي ترتيب المدافعين وزميله الإسباني دافيد سيلفا ترتيب لاعبي الوسط ومهاجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي ترتيب المهاجمين.

وجاء ميسي أولًا في ترتيب اللائحة برصيد 92،12 نقطة متقدمًا على الإسباني دافيد سيلفا الذي حصل على 91،69 نقطة والأرجنتيني باولو ديببالا الذي حصل على 91،37 نقطة وحل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو رابعًا برصيد 90،48 نقطة ومواطنه نيكولاس أوتاميندي خامسًا برصيد 90،47 نقطة.

وجاء المصري محمد صلاح سادسًا برصيد 90ـ45 نقطة رفقة البرازيلي فيرناندينيو بالرصيد نفسه.

وتفوق النجم المصري على لاعبين كبار أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل في المركز 16 وكيفن دي بروين الذي حل في المركز الثامن ورحيم سترلينغ تاسعًا وليفاندوفسكي عاشر وهاري كين في المركز 11 .