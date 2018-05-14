مورينيو يرفض تعيين مدرب مساعد له ويعد كاريك بأن يصبح “ذراعه الأيمن”

يخطط جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، ليكون مايكل كاريك قائد الفريق المعتزل مساعده وذراعه الأيمن؛ ليصبح خليفة روي فاريا الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

ورفض مورينيو تعيين مدرب مساعد بعد رحيل فاريا، الذي عمل معه لمدة 17 عامًا وسط تكهنات بتوليه تدريب آرسنال الموسم المقبل خلفًا لارسين فينغر.

وقال المدير الفني البرتغالي عقب الفوز على واتفورد في المباراة الختامية للدوري يوم الأحد “أنت تعلم، كان لدي مواقف مشابهة مع لاعبين كبار آخرين. لن أنسى آخر مباراة للويس فيغو في إنتر ميلان. الوضع مع مايكل مختلف لأنه سيبقى معنا. هذه نهاية مسيرته كلاعب؛ ولكنها بداية مسيرته كمدرب، وسوف يبقى في النادي وسوف يبقى معنا، لذلك الوضع لن يكون صعبًا.”

وعن مساعده فاريا قال مورينيو “نعم الوضع يبدو كما لو أننا نمر بنهاية حقبة، ولكن ربما يومًا ما سنلعب في مواجهة بعضنا البعض في الدوري الإنجليزي الممتاز. لو تحين تلك اللحظة، فسوف أكون فخورًا للغاية لأن هذا الرجل جاء إلي عندما كان شابًا يبلغ من العمر 17 عامًا.”

وقال المدير الفني البرتغالي : “سأقوم بإعادة تنظيم الجهاز في الموسم المقبل بطريقة لا يوجد بها مساعد المدير. سيكون لدي مدربين ومدربين مساعدين ومدربين للياقة البدنية ومتخصصين في مجالات مختلفة مرتبطة بالأداء؛ لكن لن يكون لدي مدرب مساعد بمعنى الكلمة”.

وتابع “أعتقد أنه سيكون مايكل كاريك في المستقبل عندما يكون لديه رخصة تدريب للمحترفين. يعتقد البعض أن أي لاعب يمكن في اليوم التالي أن يصبح مدربًا، لكن الأمر ليس كذلك. يمكن أن تكون مستعدًا ذهنيًا لكنك تحتاج إلى الممارسة”.

ومن جانبه قال كاريك “أتطلع للتعلم منه (مورينيو). إنه واحد من أفضل المدربين. أنا متأكد من أنه سيعلمني بعض الأمور، ومن المؤكد أننا سنحقق بعض النجاح”.

وقال مورينيو، الذي عمل مع فاريا لمدة 17 عامًا، إن كاريك سيقدم وجهة نظر مختلفة لباقي أعضاء الجهاز باعتباره لاعبًا صاحب خبرة طويلة في يونايتد.