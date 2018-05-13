لفتة رائعة من آرسين فينغر تجاه جماهير آرسنال في مباراته الأخيرة (فيديو)

انحنى الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لآرسنال لجماهير النادي، في آخر مبارياته مع الفريق قبل رحيله.

وسيغادر مدرب المدفعجية، 68 عامًا، النادي بعد 22 عامًا في النادي، بعد الفوز بهدف نظيف على ملعب هدرسفيلد تاون في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وقبل انطلاق المباراة على ملعب هدرسفيلد، ذهب فينغر إلى جماهير آرسنال وانحنى لتوديعها في مباراته الأخيرة.

واستقبلت جماهير آرسنال مدربها بشكل رائع في مباراته الأخيرة، حيث رفعت لافتات وداعيّة تكرمه من خلالها.

وظهرت لافتة كبيرة كُتب عليها بالفرنسية “شكرًا فينغر سنفتقدك أيضًا” وكُتب على أخرى “أسطورة آرسنال واحد فقط هو ارسين فينغر”.

وقال فينغر إنه سيحتاج الكثير من الوقت للتأمل، قبل أن يحدد مصيره المقبل خاصة في ظل العروض الكثيرة التي تلقاها مؤخرًا.

وأنهى آرسنال الموسم في المركز السادس ليشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وثارت تكهنات بشأن المدرب الجديد لآرسنال، وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن من أبرز المرشحين ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي، وقائدَي آرسنال السابقين مايكل أرتيتا وباتريك فييرا.