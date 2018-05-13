محمد صلاح يخسر صراع الحذاء الذهبي لصالح ليونيل ميسي‎

خسر النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي صراع الحذاء الذهبي بعد اكتفائه بتسجيل 32 هدفًا، في حين يتصدر القائمة الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، الذي سجل 34 هدفًا ويملك 68 نقطة.

وعمليًا حسم النجم الأرجنتيني صراع الحذاء الذهبي لصالحه، إذ يملك 68 نقطة من 34 هدفًا، ويحتل النجم المصري محمد صلاح المركز الثاني برصيد 64 نقطة من 32 هدفًا، وصعد الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام إلى المركز الثالث برصيد 60 نقطة من 30 هدفًا.

وفي ظل غياب الإيطالي شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو لغاية نهاية الموسم، بسبب الإصابة فأقرب لاعبَين في الترتيب للنجم الأرجنتيني، مازال أمامهما لقاء وحيد، هما الأوروغوياني إيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جرمان، والأرجنتيني ماورو إيكاردي، اللذان يحتاجان لمعجزة للصعود للصف الأول، إذ يُطالبان بتسجيل 6 أهداف على الأقل.

وعلى العكس من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأوروغوياني لويس سواريز، اللذين تُوجا بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد تجاوز 30 هدفًا، وتُوجا أيضًا بلقب الحذاء الذهبي، خسر محمد صلاح اللقب رغم كونه حطم رقمهما بتسجيله 32 هدفًا مقابل 31 لكل منهما.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أرسى قانونًا بأن الهدف في الدوريات الخمسة الكبرى بنقطتين وهي: الإسباني والإنجليزي، والإيطالي، والألماني والفرنسي.

وفيما يلي ترتيب قائمة الحذاء الذهبي:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي ( برشلونة ) : 68 نقطة – 34 هدفًا

2- المصري محمد صلاح ( ليفربول ) : 64 نقطة – 32 هدفًا

3- الإنجليزي هاري كين ( توتنهام ) : 60 نقطة – 30 هدفًا

4- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ ) :58 نقطة – 29 هدفًا

5- الإيطالي شيرو إيموبيلي ( لاتسيو ) : 58 نقطة – 29 هدفًا

6- الأوروغوياني إيدينسون كافاني ( باريس سان جرمان ) : 56 نقطة -28 هدفًا

7- الأرجنتيني ماورو إيكاردي ( أنتر ميلانو ) : 56 نقطة -28 هدفًا

8- البرتغالي كريستيانو رونالدو ( ريال مدريد ) : 50 نقطة – 25 هدفًا