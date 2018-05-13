باريس سان جيرمان يستهدف ضم بوغبا تحسبًا لرحيل نيمار

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا، حال فشله في الحفاظ على نجمه البرازيلي نيمار، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وتتردد تقارير عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع نيمار الصيف المقبل، رغم أن اللاعب البرازيلي انتقل قبل أقل من عام إلى باريس سان جيرمان.

وغادر نيمار برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

لكن بعد أشهر من عملية انتقاله ربطته وسائل إعلام مختلفة بمغادرة الفريق الفرنسي، وعلى وجه التحديد إلى ريال مدريد الغريم التقليدي لفريقه السابق برشلونة، خاصة بعد توتر علاقته مع مدربه الإسباني أوناي إيمري، وزميله الأوروغواياني إدينسون كافاني.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ستار” فإن إدارة باريس سان جيرمان ستعمل على إنشاء فريق فرنسي شاب حال فشل في الحفاظ على نيمار.

وأضافت أن بطل الدوري الفرنسي سيتّجه للتعاقد مع بوغبا من مانشستر يونايتد من الأموال التي سيحصل عليها من بيع نيمار.

وأدى توتر علاقة بوغبا (25 عامًا) مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو إلى تكهنات باقتراب رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحلي.

وانتقل بوغبا إلى مانشستر يونايتد صيف العام 206 قادمًا من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو.