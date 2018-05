مكة محمد صلاح تلفت الانتباه.. ابنة نجم ليفربول تداعب الكرة بقميص والدها (فيديو) ‎

لفتت “مكة” ابنة النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي الأنظار، خلال تتويج والدها بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي، وجائزة هداف الدوري.

ونزلت “مكة” إلى أرض الملعب مع والدها، لحظة استلامه للجائزة، وداعبت الكرة أمام الجماهير، وهي ترتدي القميص رقم 11 الخاص بوالدها.

“من شابه أباه فما ظلم”

ابنة #محمد_صلاح تستعرض مهاراتها في كرة القدم وسط صيحات من جماهير #ليفربول بعد تسلمه لجائزة الحذاء الذهبي pic.twitter.com/h00oDAr05L — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) ١٣ مايو ٢٠١٨

وتُوّج النجم المصري محمد صلاح بلقب هداف الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) مع نهاية منافسات المسابقة المحلية، عقب نهاية مباراة فريقه أمام برايتون في ختام الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح (25 عامًا) بتسجيل هدف في مرمى برايتون في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للمسابقة المحلية، والتي انتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة.

واستلم “صلاح” الحذاء الذهبي أمام ليفربول على ملعب أنفيلد بعد أن وصل رصيده من الأهداف إلى 32 هدفًا، متفوقًا بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليكسر سيطرة الأخير على اللقب في الموسمين الماضيين.

كما استلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الممنوحة من قبل رابطة دوري المحترفين، وأفضل لاعب الممنوحة من رابطة النقاد الرياضيين.

WATCH: The @premierleague Golden Boot winner Mohamed Salah on winning the award in his first season at @LFC. ???? Full story: https://t.co/YAWXwCFOpQ pic.twitter.com/xMzsbgByki — Sky Sports PL (@SkySportsPL) ١٣ مايو ٢٠١٨

الانفيلد يقوم بتحية محمد صلاح.

pic.twitter.com/aIgye7zCMr — PremierLeagueWorld™ (@EPLworld) ١٣ مايو ٢٠١٨

وبذلك، بات “صلاح” أول مصري وعربي يحقق لقب هداف “البريمرليغ” وهو إنجاز يضاف إلى رصيده.

وبهدف اليوم، أصبح “صلاح” اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال موسم واحد من مسابقة “البريمرليغ” الذي يتكون من 38 جولة.

وأنهى المهاجم المصري شراكته مع كل من: آلان شيرار، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والأورغوياني لويس سواريز، الذين سجلوا 31 هدفًا خلال موسم واحد من الدوري الإنجليزي.

وعادل “صلاح” رقم الهولندي فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد حيث سجل 44هدفًا موسم 2002- 2003 في قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف من “البريمرليغ” يسجل هذا العدد من الأهداف في جميع المسابقات خلال موسم واحد.

وأصبح “صلاح” أيضًا هو خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في مرمى 17 فريقًا مختلفًا بنفس الموسم، حيث أحرز أهدافًا في جميع الفرق باستثناء فريقي مانشستر يونايتد، وسوانزي سيتي.