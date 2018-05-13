شاهد لحظة تسليم محمد صلاح الحذاء الذهبي بعد فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي (فيديو)‎

تُوّج النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي بلقب هداف الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) مع نهاية منافسات المسابقة المحلية، عقب نهاية مباراة فريقه أمام برايتون في ختام الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح (25 عامًا) في تسجيل هدف في مرمى برايتون في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للمسابقة المحلية، والتي انتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة.

واستلم صلاح الحذاء الذهبي أمام ليفربول في ملعب أنفيلد بعد أن وصل رصيده من الأهداف إلى 32 هدفًا، متفوقًا بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليكسر سيطرة الأخير على اللقب في الموسمين الماضيين.

كما استلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الممنوحة من قبل رابطة دوري المحترفين، وأفضل لاعب الممنوحة من رابطة النقاد الرياضيين.

الانفيلد يقوم بتحية محمد صلاح.

pic.twitter.com/aIgye7zCMr — PremierLeagueWorld™ (@EPLworld) ١٣ مايو ٢٠١٨

بذلك، بات صلاح أول مصري وعربي يحقق لقب هداف “البريمرليغ” وهو إنجاز يضاف إلى رصيده.

وبهدف اليوم، أصبح صلاح اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال موسم واحد من مسابقة “البريمرليغ” الذي يتكون من 38 جولة.

وأنهى المهاجم المصري شراكته مع كل من آلان شيرار والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأورغوياني لويس سواريز، الذين سجلوا 31 هدفًا خلال موسم واحد من الدوري الإنجليزي.

وعادل صلاح رقم الهولندي فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد حيث سجل 44هدفًا موسم 2002- 2003 في قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف من “البريمرليغ” يسجل هذا العدد من الأهداف في جميع المسابقات بموسم واحد.

وأصبح صلاح أيضًا هو خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في مرمى 17 فريقًا مختلفًا بنفس الموسم، حيث أحرز أهدافًا في جميع الفرق باستثناء فريقي مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.