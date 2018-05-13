ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي النهائي 2018.. محمد صلاح يتفوق على هاري كين

توّج الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة 38 والأخيرة اليوم الأحد.

وحسم أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز صراع الهدافين بعد منافسة قوية مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والذي فقد لقبه الذي توّج به في الموسمين الماضيين واكتفى بالمركز الثاني.

وأصبح النجم المصري أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في مرمى 17 من أصل 19 فريقًا في موسم واحد، كما سجل 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ20 فريقًا وهو إنجاز تاريخي.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2018:

1- المصري محمد صلاح ( ليفربول ): 32 هدفًا

2- الإنجليزي هاري كين ( توتنهام ): 30 هدفًا

3- الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ( مانشستر سيتي ): 21 هدفًا

4- الإنجليزي جيمي فاردي ( ليستر سيتي ): 20 هدفًا

5- الإنجليزي رحيم ستيرلينغ ( مانشستر سيتي ): 18 هدفًا

6- البلجيكي روميلو لوكاكو ( مانشستر يونايتد ): 16 هدفًا

7- البرازيلي روبيرتو فيرمينيو ( ليفربول ): 15 هدفًا

8- الفرنسي أليكسندر لاغازيت ( أرسنال ): 14 هدفًا

9- البرازيلي غابرييل جيسوس ( مانشستر سيتي ): 13 هدفًا

10- رياض محرز ( ليستر سيتي ) والإنجليزي غلين موراي ( برايتون ) والبلجيكي إدين هازارد ( تشيلسي ) والكوري الجنوبي هيونغ سون مين ( توتنهام ): 12 هدفًا

وحقق المصري محمد صلاح، 33 جائزة في أول مواسمه مع الفريق الكروي، وهي جائزة أفضل لاعب إفريقي التي منحها له الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، وكذلك من شبكة “بي بي سي” البريطانية.

كما فاز بجائزة لاعب الموسم في ليفربول بتصويت الجمهور، وكذلك بتصويت اللاعبين بإجمالي مرة واحدة في كل منهما، وحقق جائزة لاعب الموسم في إنجلترا من رابطة الأندية المحترفة ليصبح ثاني عربي وإفريقي يتوّج بالجائزة بعد الجزائري رياض محرز.

وحصل صلاح على جائزة لاعب العام في “البريمرليغ” المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، وهو أول عربي وإفريقي يفوز بهذه الجائزة التي تعد الأقدم في إنجلترا منذ إعلانها عام 1948.

وفاز “مو” بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم المقدمة من رابطة ” البريمرليغ”.

كما نال صلاح أيضًا جائزة لاعب الشهر في ليفربول بإجمالي 7 مرات، ولاعب الشهر في “البريمرليغ” من رابطة المحترفين بإجمالي 4 مرات، ولاعب الشهر في “البريمرليغ” من الشركة الراعية بإجمالي 3 مرات.

وفاز النجم المصري بجائزة هدف الشهر في ليفربول بإجمالي 6 مرات، وهدف الجولة بدوري أبطال أوروبا بواقع مرتين، ولاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا بإجمالي 4 مرات. ‎