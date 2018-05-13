الدوري الإنجليزي.. ليفربول يضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وخسارة مهينة لتشيلسي

ضمن نادي ليفربول التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد فوزه 4/0 على منافسه برايتون، في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وجاءت أهداف ليفربول عبر محمد صلاح في الدقيقة 26، وديان لوفرين في الدقيقة 40، ودومينيك سولانكي في الدقيقة 53، وأندري روبرتسون في الدقيقة 85.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 75 نقطة في المركز الرابع، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتلقى تشيلسي خسارة مهينة أمام نيوكاسل لحساب الجولة نفسها بنتيجة 3/0.

وسجل دوايت غايل الهدف الأول لنيوكاسل في الدقيقة 23، ثم أيوزي بيريزهدفين في الدقيقتين 59 و63.

وفشل تشيلسي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الخامس بـ70 نقطة ليشارك الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.

وشهدت الجولة نفسها فوزًا مثيرًا لتوتنهام بنتيجة 5/4 على ليستر سيتي.

وسجل لتوتنهام هاري كين هدفين في الدقيقتين السابعة و76، وإيريك لاميلا هدفين في الدقيقتين 49 و60، في حين جاء الهدف الخامس عبر لاعبه ليستر سيتي كريستيان فوتشس بالخطأ في مرمى فريقه.

أما أهداف ليستر سيتي فجاءت عبر جيمي فاردي هدفين في الدقيقتين الرابعة و73، ورياض محرز في الدقيقة 16 وكيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 47.

ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 77 نقطة في المركز الثالث، مقابل 47 نقطة لليستر سيتي في المركز التاسع.

وشهدت الجولة نفسها فوز مانشستر سيتي البطل 1/0 على ساوثهامبتون سجله غابرييل جيسوس، كما تغلب مانشستر يونايتد على واتفورد 1/0 بتوقيع ماركوس راشفورد.

كما فاز آرسنال على هيديرسفيلد تاون 1/0 سجله بيير-إيميريك أوباميانغ.

وفاز ستوك سيتي 2/1 على سوانزي سيتي، وكريستال بالاس 2/0 على وست بروميتش ألبيون، وويستهام 3/1 على إيفرتون، وتعادل بيرنلي مع بورنوث