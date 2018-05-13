أهداف مباراة ليفربول وبرايتون.. محمد صلاح ولوفرين وسولانكي يسجلون للريدز (فيديو)

أحرز النجم المصري محمد صلاح هدفًا وزميله ديان لوفرين هدفًا آخر ليتقدم ليفربول 2/0 على ضيفه برايتون، في آخر مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2017/2018.

وتقدّم محمد صلاح لليفربول في الدقيقة 26 مستغلًا كرة من زميله دومينيك سولانكي ليضعها صلاح على يسار الحارس.

وتقدّم لوفرين لليفربول بالهدف الثاني بكرة رأسية في الدقيقة 40 بعد كرة من أندري روبرتسون.

وأضاف سولانكي الهدف لاثالث لليفربول بعدما تلاعب محمد صلاح بمدافعي برايتون ثم مرر إلى سولانكي ليسدد قوية في مرمى المنافس.

ويضمن الفوز لليفربول المركز الرابع وبالتالي التأهل مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وهذه آخر مباراة لليفربول قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 من الشهر الحالي في العاصمة الأوكرانية كييف.