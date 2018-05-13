بالفيديو.. أغنية “راب” فرنسية لمحمد صلاح

أطلق مغني “الراب” الفرنسي من أصل مغربي، لافوين، أغنية تحمل اسم نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، تكريمًا لما حققه مع ناديه ومنتخب بلاده.

وحققت الأغنية، التي حملت عنوان “محمد صلاح”، ما يزيد عن مليون ونصف المليون مشاهدة، رغم عرضها على “يوتيوب” للمرة الأولى الخميس الماضي.

وكان محمد صلاح قد فاز الأحد بلقب هداف الدوري الإنجليزي.

وصور المطرب الأغنية بطريقة الفيديو كليب، وتحدث فيها عن إنجازات “الفرعون” مع ليفربول والمنتخب المصري، وعن إمكانية حصوله على جائزة الكرة الذهبية هذا الموسم، وقد ضم الكليب عددًا من أجمل أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، في حين ظهر “لافوين” وهو يرتدي تي شيرت طُبع عليه رقم 11.

وكان لافوين، قد غنى للاعب الإيفواري ديدييه دروغبا، واللاعب الغابوني بيير إميريك أوبامايانغ، وحققت مئات الملايين من المشاهدات، كما أنه يمتلك أكثر من 100 أغنية و14 ألبومًا، طوال مسيرته الفنية، ويستعد خلال الأيام المقبلة لإطلاق فيلم مغربي.