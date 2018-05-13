الستة الكبار في الدوري الإنجليزي يتجاوزون مليار جنيه إسترليني من حقوق النقل التلفزيوني

تجاوز الستة الكبار بالدوري الإنجليزي مبلغ مليار جنيه إسترليني من حقوق النقل التلفزيوني طيلة مشاركتهم في مسابقة البريميرليغ، والذي انطلق موسم 1992-1993 وينتهي موسمه السادس والعشرين، مساء اليوم الأحد، بلقاءات الجولة 38 والأخيرة.

واستطاع الدوري الإنجليزي الممتاز أن يجلب لفرقه إيرادات كبيرة من النقل التلفزيوني مستفيدًا لفترة طويلة من شعبيته الكبيرة في أمريكا الشمالية وشرق آسيا، وهو ما أثر على قيمة الفرق المالية.

ومنذ أحداث الدوري الإنجليزي الممتاز حتى نهاية الموسم الحالي تجاوزت 6 فرق مبلغ مليار جنيه إسترليني من إيرادات النقل التلفزيوني.

ويتصدر القائمة مانشستر يونايتد الذي لعب 26 موسمًا وحصل خلالها على 1،17 مليار جنيه إسترليني متقدمًا على آرسنال، الذي لعب أيضًا 26 موسمًا وحصل على 1،13 مليار جنيه إسترليني، وحل تشيلسي ثالثًا بمبلغ 1،12 مليار جنيه إسترليني وليفربول رابعًا بمبلغ 1،11 مليار جنيه إسترليني وتوتنهام خامسًا بمبلغ 1،04 مليار جنيه إسترليني.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس برصيد 1،02 مليار جنيه إسترليني، لكنه عكس الخمسة الكبار لعب 21 موسمًا فقط، لكونه قضى فترة في دوري الدرجة الأولى.

وخلف الستة الكبار حصل إيفرتون على 959،1 مليون جنيه إسترليني من 26 موسمًا، وهو الوحيد الذي يقترب من المليار ضمن الفرق التي مرت على الدوري الإنجليزي الممتاز في تاريخه الجديد.

وطيلة 26 موسمًا شارك 51 فريقًا في المنافسة وزع عليهم ما مجموعه 20،1 مليار جنيه إسترليني.

ومن شأن هذه الإيرادات أن ترتفع أكثر في المواسم المقبلة، بعد ارتفاع مبلغ بيع الحقوق وتنوعها ودخول منافسين جدد من عالم الإنترنت لسوق كرة القدم، فهذا الموسم مثلًا تراوحت حصة الفرق العشرين ما بين 153،6 مليون جنيه إسترليني التي حصل عليها مانشستر يونايتد و 98،5 مليون جنيه إسترليني التي حصل عليها ويست بروميتش ألبيون.

ومن شأن ارتفاع الإيرادات من النقل التلفزيوني أن يساهم في المزيد من التعاقدات الكبيرة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.