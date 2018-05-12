الدوري الإنجليزي الممتاز يبدأ موسم الانتقالات مبكرًا

وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على تغيير موعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية مؤخرًا، وأصبح الموعد هو 9 آب/أغسطس بدلًا من 31 من نفس الشهر، حتى لا تتأثر الفرق بانتقال لاعبيها بعد بداية الموسم، لكنها في المقابل مضطرة لبداية سوق الانتقالات مبكرًا هذه السنة.

وتفرض قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن تتضمن سوق الانتقالات الصيفية 12 أسبوعًا، وهو ما فرض على رابطة الدوري الإنجليزي فتح باب الانتقالات بداية من الخميس المقبل 17 أيار/مايو الحالي بدلًا من 1 حزيران/يونيو المقبل.

وينتظر أن تشهد سوق الانتقالات الصيفية نشاطًا كبيرًا قبل بداية كأس العالم روسيا 2018، والتي تنطلق في 14 من الشهر المقبل؛ تحسبًا لدخول اللاعبين لعطلهم الصيفية.

وأصبح الدوري الإنجليزي الممتاز أول بطولة أوروبية كبرى يقرر نهاية سوق الانتقالات قبل بداية الموسم، وهو نفس المطلب الذي تطالب به فرق في دوريات إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، لضمان إغلاق قوائم الفرق قبل بداية الموسم.

ومن شأن القرار الجديد أن يشعل سوق الانتقالات مبكرًا هذا الصيف، خصوصًا في ظل الأموال الكبيرة التي تصرفها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تجاوزت في الموسمين الماضيين حاجز مليار يورو.

وينتهي الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا الأحد، ومباشرة تبدأ الفرق سوقها الصيفية، مما يجعل الفرق الأوروبية الكبرى بدورها تراقب الوضع عن قرب وتبدأ مفاوضاتها مبكرًا لخطف صفقاتها المنتظرة.