مدرب دي سي يونايتد الأمريكي يؤكد الاهتمام بضم واين روني

أكد بن أولسن، مدرب دي سي يونايتد المنافس بالدوري الأمريكي لكرة القدم، اهتمام ناديه بالتعاقد مع واين روني، مهاجم إيفرتون، لكنه أكد أن الصفقة لم تكتمل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن روني قائد إنجلترا وهداف مانشستر يونايتد السابق، توصّل لاتفاق “مبدئي” مع النادي الأمريكي.

وقال أولسن لموقع (تي.إم.زد) الأمريكي على الإنترنت إن “الاتفاق لم يتم بالتأكيد لكن هناك بعض الاهتمام من جانبنا”.

وعاد روني إلى نادي طفولته إيفرتون في يوليو تموز الماضي وسجل 11 هدفًا في النصف الأول من الموسم لكنه فشل في حجز مكان بالتشكيلة الأساسية مع المدرب سام الاردايس.

وقال الاردايس، أمس الجمعة، إن روني لم يطلب الرحيل عن إيفرتون لكنه “سيشجع” أي لاعب يريد الانتقال.

وستكون الفرصة متاحة أمام روني (32 عامًا) لإكمال انتقاله إلى دي سي يونايتد عند فتح باب الانتقالات بمنتصف الموسم بالدوري الأمريكي يوم العاشر من يوليو تموز.