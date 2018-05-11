الاتحاد الإنجليزي يتهم آرسنال بالإخفاق في السيطرة على لاعبيه

وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اتهامًا إلى آرسنال بعدم السيطرة على لاعبيه خلال الخسارة 3/1 على ملعب ليستر سيتي في الدوري الممتاز، يوم الأربعاء الماضي.

وحدثت الواقعة في الدقيقة الـ 75 من المباراة، عندما حصل ليستر سيتي على ركلة جزاء عقب تدخل ضد ديماراي غراي، بينما أحاط لاعبو آرسنال بالحكم غراهام سكوت للاعتراض على قراره.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان عبر حسابه على “تويتر” إن الاتهام وُجّه إلى آرسنال لإخفاقه في “ضمان تحكم لاعبيه في تصرفاتهم، والظهور بشكل لائق”.

ونفذ جيمي فاردي الركلة بنجاح ليجعل النتيجة 2/1 لليستر سيتي قبل أن يضيف الجزائري رياض محرز الهدف الثالث في وقت متأخر من جهدٍ فردي.

ومن حق آرسنال أن يردَّ على الاتهام حتى الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء المقبل.