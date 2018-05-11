بوكيتينو يطالب توتنهام بالاحتفال لتأهله إلى دوري أبطال أوروبا

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، اليوم الجمعة، إن النادي ينبغي عليه الاحتفال بعد ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، رغم الغياب عن الألقاب مرة أخرى.

وضمِن الفريق اللندني إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز بين الأربعة الأوائل قبل المباراة الختامية للدوري أمام ليستر سيتي، لكنه أخفق مجددًا في إحراز أي لقب.

وعقب خسارته في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، ووداع دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس في دور الـ 16 عانت جماهير توتنهام من الغياب عن الألقاب للعام العاشر على التوالي.

ومع ذلك قال المدرب الأرجنتيني إن النادي يجب أن يحتفل بما تحقق.

وقال بوكيتينو للصحفيين:”في توتنهام لدينا هذا الشعور بأن ما نحققه لا يكفي، وفي آخر 3 أعوام حققنا الكثير من الأشياء الرائعة في هذا النادي، مثل اللعب في دوري الأبطال، لكننا لم نحتفل أبدًا، لذلك سأحتفل هذه المرة مع فريقي المعاون، وهذا ليس كافيًا، لأننا نريد التتويج بالبطولات والألقاب، وفي كرة القدم إحراز الألقاب ليس كل شيء، رغم أن هؤلاء اللاعبين والجماهير يستحقون البطولات”.

وسيُقيّم توتنهام حالة المدافع كيران تريبيير قبل مواجهة ليستر سيتي صاحب المركز التاسع في ويمبلي.

وعانى الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 27 عامًا من التواء في ركبته خلال الفوز 1/0على نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء الماضي.

ومن المرجح أيضًا غياب المدافع سيرج أورييه، الذي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وكذلك لاعب الوسط موسى ديمبلي المصاب في الكاحل سيغيب عن مواجهة بعد غدٍ الأحد.