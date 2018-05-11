محمد صلاح يتسبب في موقف محرج لزميله في نادي ليفربول (فيديو)

وقع لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ديان لوفرين في موقف محرج، تسبب له فيه الدولي المصري محمد صلاح، وذلك قبل انطلاق حفل ليفربول السنوي لتوزيع جوائز الأفضل لموسم 2017-2018.

نشر “لوفرين”، مقطع فيديو خاصًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، يقول فيه إن هناك بعض الجماهير اعتقدوا أنه السائق الخاص لمحمد صلاح وليس زميله في الفريق.

وكان محمد صلاح قد حصل على جائزة أفضل لاعب في موسم فريق ليفربول 2017-2018، وفقًا لاختيار زملائه في الفريق والجماهير، بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018 من رابطة النقاد الإنجليز.

وجاء تتويج محمد صلاح بالجائزة بعدما سجل 43 هدفًا مع الريدز في جميع المسابقات، إذ يتصدر الفرعون المصري قائمة هدافي البريميرليغ برصيد 31 هدفًا، متفوقًا بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين نجم توتنهام الذي يمتلك 28 هدفًا.