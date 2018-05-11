مانشستر يونايتد يرتدي قميصًا مصنوعًا من “البلاستيك” في الموسم المقبل (صور)

أزاحت شركة “أديداس” الألمانية لصنع المستلزمات الرياضية عن القميص الثالث لنادي مانشستر يونايتد، خلال موسم 2018/2019.

وتم استوحاء القميص الجديد من الذكرى الخمسين لأول فوز تاريخي ليونايتد بكأس أوروبا، والذي كان اللقب الأول الذي يحققه فريق إنجليزي في البطولة.

القميص الأزرق الداكن مستوحى من القميص الأزرق الملكي الذي ارتداه رجال سير مات باسبي في انتصارهم على بنفيكا في ملعب ويمبلي في مايو/أيار 1968.

هذا وقد تم تصنيع القميص من بلاستيك Parley المصنع من نفايات المحيط، بالاشتراك مع Parley for the Oceans. وبالإضافة إلى خلق الوعي بقضية البلاستيك في المحيطات، تقوم “أديداس” و Parley أيضًا بتصنيع أحذية وملابس من النفايات البلاستيكية المتعسرة، التي تُجمع من الشواطئ والأماكن والمجتمعات الساحلية.

وقال ريتشارد أرنولد، المدير الإداري لمجموعة، مانشستر يونايتد: “من الرائع أن نكون قادرين على الاحتفال بالذكرى الخمسين لأول فوز بكأس أوروبا. يمثل هذا القميص لحظة مهمة لنادينا، ويجمع بين تاريخنا الذي شهد تحقيقنا لأول رقم قياسي – عندما أصبحنا أول فريق إنجليزي يفوز بالبطولة.

“تواصل أديداس إظهار مدى تطور تفكيرها. نحن جميعًا مدركون تمامًا خطورة البلاستيك على البيئة، ويسعدنا أن نكون قادرين على زيادة الوعي بهذا القميص المصنع من مواد معاد تدويرها”.

وطرح يونايتد وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم قميصه الجديد للبيع في الأسواق، وسيرتديه اللاعبون للمرة الأولى خلال جولة يونايتد للموسم الجديد، في الولايات المتحدة الأمريكية.