ماذا قال محمد صلاح عن أنباء انتقاله إلى ريال مدريد؟

كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ونقلت صحيفة “غارديان” عن محمد صلاح عقب سؤاله عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد: “أنا سعيد للغاية هنا في ليفربول، وكل الأمور تسير على ما يرام”.

وأضاف “لدي طموحات كثيرة أسعى لتحقيقها في المستقبل مع ليفربول، لقد قدّمنا موسمًا رائعًا، وتأهلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا، كل من ينتمي لليفربول سعيد للغاية بما نحققه”.

وأكمل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017/2018: “إنها مجرد بداية، هذا موسمي الأول مع ليفربول، ونفس الحال بالنسبة للاعبين آخرين، لم أتابع كل مباريات ليفربول الموسم الماضي، ولكن أعتقد أن ما حققناه هذا الموسم لا يصدق”.

وأوضح “أثق أننا سنلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ففي طريقنا إلى المباراة النهائية، تخطينا أندية قوية مثل مانشستر سيتي وروما”.

“نسعى للتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، كما نتطلع أيضًا لحصد اللقب القاري، سنلعب من أجل الفوز على ريال مدريد”.

وعن اختياره أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول للموسم الحالي قال صلاح: “لعبت موسمًا جيدًا مع ليفربول، لكنه لم يكن كذلك، لولا مساعدة رفاقي، نحن نحاول مساعدة بعضنا”.

“نرغب في الفوز بأخر مباراتين أمام برايتون وريال مدريد، وإنهاء الموسم بشكل جيد”.