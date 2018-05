رسميًا.. محمد صلاح أفضل لاعب في نادي ليفربول لموسم 2017/2018 (صور)

اختير النجم الدولي المصري، محمد صلاح، أفضل لاعب في نادي ليفربول، اليوم الخميس، للموسم الحالي 2017/2018.

وتفوق محمد صلاح البالغ من العمر 25 عامًا على زميليه السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وسجل محمد صلاح 43 هدفًا في جميع المسابقات مع ليفربول، بينها 31 هدفًا في الدوري الإنجليزي يتصدر بها قائمة هدافي المسابقة، كما قاد فريقه ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ موسم 2006/2007، ويلاقي ريال مدريد في المباراة النهائية.

يشار إلى أن محمد صلاح فاز الشهر الماضي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، وهاري كين، نجم توتنهام.

كما حصل نجم روما السابق على جائزة أفضل لاعب أفريقي محترف.

It’s time for the big one…

Our Player of the Season – as voted by you, our fans – is… @MoSalah! ????????????

???? Sponsored by @StanChart#LFCPlayerAwards pic.twitter.com/x7WxWhfs8Z

— Liverpool FC (@LFC) May 10, 2018