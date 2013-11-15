يونايتد يفاوض أهم لاعب في برشلونة

الساحر الإسباني البالغ من العمر 29 عاماً ينتهي عقده مع النادي الكتالوني في نهاية الموسم المقبل، وعقد عدة محادثات مع النادي من أجل تجديد عقده، لكن مسؤولي برشلونة لم يقدموا المبلغ الذي يأمل اللاعب في الحصول عليه.

ووفقاً لمصادر صحفية إسبانية يبقى المال هو العقبة الوحيدة أمام تجديد إنييستا لعقده مع النادي الكتالوني، لذا استغل الأمر الاسكتلندي ديفيد مويس المدير الفني ليونايتد من أجل الحصول على خدمات الدولي الإسباني.

ولا شك أن برشلونة لن يسمح لإنييستا أن يرحل مجاناً في حال عدم التوصل معه لاتفاق نهائي بشأن تجديد عقده، لذا من المرجح أن يذهب لبيعه للاستفادة من المقابل المادي لأحد أهم لاعبي الوسط في العالم حالياً.

وكان إنييستا الذي لعب كل مسيرته داخل جدران برشلونة متألقاً في عهد مواطنه بيب غوارديولا، لكن الأمر اختلف مع قدوم الأرجنتيني تاتا مارتينو.

ولن يكون إنييستا أول لاعب كتالوني يهتم يونايتد بالتعاقد معه، إذ سعى مويس وراء سيسك فابريغاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الأخير فضل البقاء في ناديه وعدم العودة للبريميرليغ.

ويسعى حامل لقب الدوري الإنكليزي للتعاقد مع إنييستا لإضافة الإبداع إلى خط وسط الفريق الذي افتقده منذ اعتزال بول سكولز، ورغم قدوم البلجيكي مروان فيلايني، إلا أن هذا الإبداع مازال غائباً.