ترتيب الدوري الإنجليزي 2018.. ليفربول وتشيلسي يتصارعان على المقعد الأخير بدوري أبطال أوروبا

تشهد الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز صراعًا مثيرًا بين فريقي ليفربول وتشيلسي من أجل المركز الرابع المؤدي للتأهل لدوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حسب القوانين الجديدة التي أقرّها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويلتقي في الجولة الأخيرة ليفربول بملعبه أمام برايتون فيما يرحل تشيلسي لمواجهة فريق نيوكاسل وهما فريقان لا يتصارعان على أي منافسة بعد ضمانهما البقاء.

ويحتل ليفربول المركز الرابع بـ72 نقطة وفارق أهداف يبلغ + 42 هدفًا فيما يحل تشيلسي خامسًا برصيد 70 نقطة وفارق +27 هدفًا.

وأضاع تشيلسي فرصة تضييق الخناق على صراع التأهل لدوري الأبطال بتعادله أمام هيدرسفيلد تاون 1-1 فيما تمكن توتنهام من الفوز على نيوكاسل 1-0 واقتنص المركز الثالث وتأهل لدوري الأبطال.

ويحتاج ليفربول لنقطة وحيدة من التعادل أمام برايتون للحفاظ على مركزه الرابع لكونه يتفوق بفارق الأهداف على تشيلسي والفارق يصل إلى + 15 ، فيما تبقى حظوظ تشيلسي قائمة من خلال الفوز على نيوكاسل وانتظار هزيمة ليفربول أمام برايتون .

هل يكرر ليفربول تجربة 2005

فاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا آخر مرة في 2005 حين تفوق على ميلان في لقاء تاريخي بإسطنبول بضربات الترجيح وكان متخلفًا في الشوط الأول 3-0 قبل أن يفرض التعادل 3-3 في الشوط الثاني.

وخلال الموسم نفسه حل ليفربول خامسًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تشيلسي البطل وآرسنال ومانشستر يونايتد وإيفرتون، وفقد التأهل المباشر في الجولات الأخيرة لتركيزه على دوري أبطال أوروبا.

ودفع وضع ليفربول الاتحاد الأوروبي لقرار المشاركة المباشرة للفائز بدوري الأبطال إذ دخل ليفربول من خلال الدور الإقصائي الأخير، قبل أن يصبح البطل مؤهلًا مباشرة لدوري المجموعات ويترأس إحدى المجموعات الثماني.

ويلعب ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في كييف يوم الـ26 من الشهر الحالي وفي حال احتلاله المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز سيصبح مطالبًا بالفوز باللقب القاري للتأهل المباشر ومنح إنجلترا فرصة المشاركة بـ5 فرق.