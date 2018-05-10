مشجع يرفض بيع “ربطة عنق” فينغر بمبلغ كبير (فيديو)

رفض أحد مشجعي آرسنال عرضًا صريحًا قدره ألف جنيه إسترليني مقابل ربطة العنق التي حصل عليه نجله من المدير الفني المخضرم آرسين فينغر في مباراته الأخيرة على ملعب الإمارات.

وكان لوكا إياكورتي (7 سنوات) حصل على هدية خاصة من فينغر بعد الفوز بخماسية نظيفة على بيرنلي، يوم الأحد الماضي، في مباراته الأخيرة في ملعب الإمارات قبل رحيله عن النادي نهاية الموسم.

وجاء الطفل المحظوظ، من جزيرة هايلينغ في هامبشاير ، إلى ملعب الإمارات بلافتة، رفعها طوال المباراة، كتب عليها: “آرسين ، هل يمكنني أن أحصل على ربطة عنقك؟”.

وعندما شاهد المدير الفني المخضرم البالغ عمره 68 عامًا اللافتة ذهب إلى الطفل مبتسما ومنحه ربطة العنق الحمراء الشهيرة.

وقال روكو (39 عامًا) والد الطفل إن الأسرة تلقت العديد من العروض لشراء هدية فينغر ورفضوا طرحها للبيع على الإنترنت.

وقال روكو لصحيفة “صن” البريطانية “تلقيت بالفعل عروضا لشراء ربطة العنق. لكن لا نريد مالا إنها هدية تاريخية يحصل عليها المرء مرة واحدة في العمر ويجب أن نحافظ عليها. لقد علقت الربطة على جدار غرفة نوم لوكا”.

وشرح روكو كيفية إهداء فينغر ربطة العنق لطفله “بدأ فينغر يحيي الجماهير ووقف لوكا رافعًا اللافتة. كنا نظن أن الفرصة فاتت؛ لكن بعد ذلك نظر فينغر، وأعطانا إيماءة، وفك أزرار قميصه وسلم ربطة العنق لنا إنها هدية رائعة”.

وقدمت العائلة شكرًا خاصة لفينغر خلال رحلة للشاطئ حيث كتب الطفل الصغير على الرمال “شكرًا لك، آرسين”.

وأضاف روكو “قد يكون لوكا لا يقدر أهمية ما حصل عليه؛ لكنه كان سعيدًا عقب المباراة وكان يشعر بأنه حصل على مليون جنيه. إنه يريد ارتداء ربطة العنق في المدرسة الأسبوع المقبل؛ لكنه لن يفعل ذلك”.

وخلال 22 عامًا في آرسنال توج فينغر بلقب الدوري ثلاث مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي سبع مرات.